男違規遭攔「盧小小」 手機硬拍警員臉部特寫 警提醒：千萬別這樣做

新北市蘆洲警分局（7）日於五股區疏洪道取締交通違規案時，攔查一名交通違規的張姓駕駛，但張男不願配合檢視車體，更舉起手機直接對警臉部進行特寫拍攝，警方事後仍針對「拍攝員警臉部」強勢依法告發，並表示，若民眾不服，請依申訴管道提出。

據了解，蘆洲警分局日前接獲民眾反映，指稱五股區疏洪北路、成州八一區經常出沒改裝噪音車於路上呼嘯而過，警方派員前往該路段設置攔檢點、擴大臨檢勤務，如遇噪音車輛迎面駛來，將依法攔停、送法辦，現場共計告發4項改裝車輛交通違規。

警方進一步指出，張男轎車經查多處改裝，後照鏡損壞然不予修復、加裝強化車台、拆除中心蓋，依據《道路交通管理處罰》條例16條1項2款計3件，另加裝直吸式節流閥之引擎，則屬不可變更而變更；《行駛之道交條例》18條1項等交通違規，均於現場製單告發，共可處新台幣5100至15000元罰緩，並責令檢驗。

根據「法務部第10204503780號」，民眾於公開場所接受一般臨檢勤務時，為保障個人權益可進行錄影，惟不得針對執勤人員臉部進行特寫式拍攝。

針對民眾現場以手機錄影拍攝，蘆洲警分局呼籲並支持同仁，落實勤務加強各項違法偵辦及違規取締，同時依法務部解釋，適時提醒民眾請勿拍攝值勤員警臉部特寫，確保雙方權益。