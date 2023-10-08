南投縣一名媳婦控訴，祖父涉嫌猥褻2歲孫女下體，她提出4段自己詢問女童的影片為證，祖父否認犯行，認為與媳婦家暴有關，懷疑媳婦捏造，一、二審都認定，影片僅女童與母親的對話，無法作為認定祖父猥褻孫女的犯罪證據，且女童在警詢時，否認祖父犯行，判無罪，可上訴。

判決指出，該名媳婦指控，祖父涉嫌於2020年間，某日在廚房以手撥弄孫女下體的方式猥褻，媳婦錄下4段與女童的對話，對話中僅有錄音，沒有拍到2人，媳婦將此事用LINE告知丈夫後，截圖作為證據提告，遭檢方依加重強制猥褻起訴。

一審審理時，祖父辯稱，兒子和不在家時，他會協助照顧孫女，幫孫女擦屁股，但沒有媳婦所指控的猥褻孫女的犯行，他懷疑與媳婦因家暴結怨的關係，媳婦才捏造不實指控。

媳婦證稱，她在去年8月間某日替女兒洗澡時，有告訴女兒尿尿的地方不能讓別人摸，但女兒卻告訴她說阿公摸她，沒有說何時摸、為何摸，直接用食指摸下體的動作，她再追問女兒事發地點，女兒回答「廚房與房間」。但女童於錄影時僅說案發地點為「廚房」。

一審認定，警方偵詢時，女童父母證稱，女童有說被祖父摸下體，但無確切的犯罪時間、地點，就連案發地點與錄影內容跟說法有出入，後來女童搖頭否認祖父有做出猥褻的犯行，認為女童父母證詞有疑義，並採信祖父曾替孫女擦屁股的證詞，認定此案事證不足，判無罪。

此案經上訴二審，法官也認為，僅有女童母親提供的錄影，沒有其他補強證據，證明該指控的真實性，檢察官起訴的證據，沒有達到讓一般人都不致於有懷疑的程度，認定此案事證不足，維持一審認定，判祖父無罪，仍可上訴。