中山大學女學生日前提問賴清德有關民進黨貪腐的尖銳問題，慘遭網友肉搜、被側翼出征。新北市國民黨市議員、立委參選人葉元之怒嗆賴清德裝局外人、裝清高，根本是「賴神勸童」2.0版「賴神護生」。（葉元之提供）

中山大學女學生日前提問賴清德有關民進黨貪腐的尖銳問題，賴卻反質詢，害得女大生慘遭網友肉搜、被側翼出征。新北市國民黨市議員、立委參選人葉元之今（8）日在臉書發文，怒嗆賴清德裝局外人、裝清高，根本是「賴神勸童」2.0版「賴神護生」。

葉元之今臉書發文指出，賴清德在中山大學演講，女大生提問時，回嗆大學生，害得女大生被網軍出征，突顯了賴神自視甚高，卻沒有反省能力，自以為自己從政多年，口才好，經驗豐富，面對女大生質疑不是去釋疑，反而是想著把女大生辯倒。副總統把女大生辯倒，很得意？

葉元之寫道，民進黨執政已讓年輕人唾棄，徹底流失年輕人的心。雖然女大生一時語塞，但其他大學生此起彼落幫忙指出民進黨執政的缺失，勇敢站出來為女大生發聲，對抗鴨霸的政客。

葉元之表示，女大生被網軍出征，賴清德回應沒必要，裝好人。但如果賴神當初用謙卑的態度回答問題，不回嗆，女大生會被霸凌嗎？明明是自己造成的結果，卻在那裡裝局外人、裝清高。所以賴神內心很可怕，表面的他不是真正的他，很會演。

葉元之說，想到之前賴清德當台南市長時，颱風天不放假，害得小學生要去上課，後來風雨太大決定放假，他又在路上勸小學生回家，照片還被「好心人」拍到，真的很會演。

葉元之強調，要不是賴神不放假，小學生會危險嗎？所以有了「賴神勸童」的成語，內容是明明是自己造的孽，卻在那裡假惺惺，如今女大生事件根本就是「賴神勸童」2.0版的成語「賴神護生」。