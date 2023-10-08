國道1號南向47公里桃園路段8日下午有1部小客車起火燃燒，方姓駕駛、妻子、小孩趕緊離開，無人受傷。（翻攝照片）

國道1號南向47公里桃園路段8日下午有1部小客車起火燃燒，方姓駕駛、妻子、小孩趕緊離開，無人受傷，國道警方獲報趕往，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，封閉外側輔助車道處理，車流回堵約4公里。

32歲的方姓男子駕駛小客車載著老婆小孩，行經國1號道南向47公里桃園路段，發現車輛有異狀，趕緊靠邊停在輔助車道，下車撥打電話報案，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸及時下車逃生未受到傷害，也未波及其他車輛，感謝警消趕到將火勢撲滅，現場火勢於15時左右撲滅，現場清理中，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

現場濃煙造成車流回堵約4公里，並影響主線車道車流，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。