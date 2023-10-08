為提升養豬產業韌性，政府積極推動畜舍改建、減少環境污染，今年面臨產業轉型升級過渡期，國內養豬場因農業部投入2021年到2024年養豬百億基金計畫，補助養豬場改建豬舍等設施設備，陸續已有近3000場養豬場投入改善，由於畜舍改善時勢必減少飼養，因此造成國內毛豬在養量比去年同期減少5千多公噸，出現短期缺口，駁斥並非獎勵進口造成豬農減養。

農業部表示，近2年因俄烏戰爭造成國際原物料、能源成本上漲，國際豬肉也受影響，今年3月起國際豬肉價格大幅上漲，以致本年1到3月豬肉進口量較去年同期減少約1萬1059公噸，減幅達37％， 4月起國內毛豬拍賣價格因受到進口豬肉大幅減少、國內毛豬供應不足等因素影響，以致各肉品市場毛豬拍賣價格大幅上漲，一度飆漲超過每公斤100元，影響消費大眾的日常支出與消費需求。

農業部說，為了讓國內養豬產業有時間轉型升級提升競爭力，加上因應進口量和國內減養，並穩定國內豬肉價格，因此農業部才責成中央畜產會透過「限時限量」豬肉進口獎勵措施，以每公斤6元補助進口業者，目標獎勵數量5萬公噸，透過短期進口挹注儘速補足國內安全庫存量，並提供進口豬肉供加工使用，將國產豬肉優先供應國內消費市場所需。

除了責成中央畜產會專案進口，以及限時限量獎勵業者進口豬肉供加工使用，農業部同時亦協調台糖公司持續增加供應市場，使國內毛豬充分供應傳統民生消費通路，務求豬肉供應平穩無虞。從今年毛豬拍賣價格顯示都有維持在綠燈區，也屬於三年平均價格最高價位，可確保豬農收益。