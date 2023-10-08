許智信面對媒體詢問不發一噢。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府公共造產專員許智信疑似積欠賭債，涉嫌對外打著「縣長林姿妙親信」名號，宣稱有辦法採購縣府標案賺錢，向外誆騙募資與借貸逾億元；許男9月28日失聯，昨日於台北落網；今（8日）下午警方依詐欺罪及貪汙治罪條例移送宜蘭地檢署偵辦。

據了解，許男為躲債主而失聯跑路，檢警派遣人員不停追查，昨日在台北車站將許男逮回，並於律師到場後展開訊問，釐清案情。許男宣稱，是選舉欠下的債務，以投資名義借款或向二胎貸款，最後洞越補越大，多到不知道到底欠多少錢，真的無法償還才跑路，並否認用縣府標案向民間借款。

外傳許智信在外欠款約兩億元，以投資縣政府綠博、童玩節及媽祖文化節等標案名義，四處向民代或地方名人借錢，出借者皆是相信他是縣府成員，受害人逾50人，目前有5名被害人出面報案，金額數十萬元到千萬元不等，有人甚至被借4千萬元。

剛退休的受害者陳小姐說，得知後在家哭了3天，就因許智信是縣長的助理而信任他，從去年中秋節至今，陸續借了150萬元，陳哽咽的說，「大家賺的都是辛苦錢，有苦衷要講，看怎麼還錢」；陳還指出，許因擔心牽涉縣長官司，請被害人把借貸訊息都刪掉。

受害者林先生則認為，借貸這麼大筆金額，不可能是許智信一個人所為，背後應該還有內幕、受其他人指使。

許智信今下午2時20分許抵達宜檢門口時，下車時面對媒體詢問不發一語；陳小姐看了不禁聲淚俱下的說，「好好的一個人，為什麼要變成階下囚，大家這麼信任他，為什麼要欺騙大家，大家賺的都是辛苦錢。」今警方依詐欺罪及貪汙治罪條例將許智信移送宜檢偵辦。