據農業部統計指出，截至10月4月為止，共進口1.5億餘顆雞蛋，其中耗損與到期達5622萬顆，且近期仍有不少雞蛋屆期。中央畜產會近日公告以每公斤19元徵求殺菌液蛋加工業者把至少就超過200萬顆將屆期的進口蛋加工成液蛋，中央畜產會今天指出，國內雞蛋除供鮮蛋銷售之外，約有15％應用於加工用途，其中液蛋占大宗，液蛋用途廣泛，主要供應烘焙與團膳。

中央畜產會表示，冷凍殺菌液蛋是專業的生產製程，洗蛋、打蛋、過濾、殺菌、冷卻、密封包裝、冷凍保存等都是自動機械化生產，產品皆依照食安法規定要求不得檢出沙門氏菌，衛生安全有保障，且畜產會依程序公告徵求具食品工廠登記證且有設備委託其代工生產冷凍殺菌液蛋，經過殺菌處理，且全程冷凍儲存，產品保存期限依照業者標示可達1年，可因此增加雞蛋加工原料來源，讓國產鮮蛋優先供應國內民生需求。

中央畜產會強調，委託加工液蛋進口雞蛋皆在有效期限內，且液蛋用途廣泛不會有浪費公帑疑慮。