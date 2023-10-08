2023白晝之夜7日晚間於國父紀念館、台北市政府和議會登場，雖遇雨但仍無法阻擋民眾參與的熱情。民進黨台北市議員何孟樺表示，動線混亂、藝術裝置只看到人頭和雨傘，且完全不見燈光藝術，實際詢問民眾，只得到滿滿負評。文化局回應，虛心檢討各方意見，並做為未來活動規劃參考。

何孟樺指出，國父紀念館的階梯上設計「小冰人藝術行動」，讓民眾領取約20公分高的小冰人放在階梯上，以藝術喚醒人們對氣候變遷議題的重視。但昨晚下雨讓民眾無法觀賞，只能看到一堆人頭跟雨傘，且因動線不良，許多小冰人被踢壞、踩碎。

她說，現場動線非常混亂，國父紀念館、市政府、市議會活動區域大，但引導人員寥寥無幾，且白晝之夜遭「雨襲」，導致許多活動調整或取消，過程手忙腳亂，顯見主辦單位根本沒有準備雨備規劃。而白晝之夜其中一個最大的主軸就是「燈光藝術」，但昨日卻看不太到燈光藝術，相當可惜。

何孟樺批評，2023台灣燈會主燈區今年2月就辦在國父紀念館周遭，當時也被許多民眾詬病動線繁亂，但過了8個月後的白晝之夜，蔣市府依然死性不改，無法記取教訓、一錯再錯。市長蔣萬安不要只會發美照、當網美，沾沾自喜又不思進取。

文化局回覆，受間歇性大雨影響，為避免參與戶外活動的民眾淋雨，機動調整人流動線，並開放室內空間供民眾避雨，使部分排隊參觀動線受影響，撐傘也阻擋觀賞作品的視野，將虛心檢討各方意見，並做為未來活動規劃參考。