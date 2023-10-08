莊凱勛（左）、李亦捷都曾在拍攝《殺手老不休》掛彩。（高雄電影節提供）

高雄電影節於昨（7日）正式開幕，今（8日）公視台語台「台語有影」系列節目《殺手老不休》劇組來到雄影世界首映，導演夏睿謙、製作人周俊樺攜演員莊凱勛、李亦捷和影迷暢聊拍片趣事，該片有大量動作戲，李亦捷直呼因為手太小槍一直拿不好，對戲時還不小心被對方打到鼻子，眼淚直接噴出來；有功夫底子的莊凱勛也免不了掛彩，一幕腳踢桌腳的戲，因為太大力，腳拇指指甲不慎裂開，整隻變紫色腫起來，不過他笑說包紮的造型竟然剛好連到另外一部正在拍攝的戲。

該片描述一名經驗老道的殺手，因「不殺小孩」而被組織強迫退休，原以為將過上平凡的生活，卻接連發生意外命案，著手調查下才發現事有蹊蹺。片中充滿動作場景，請來金獎武術指導洪昰顥指導，李亦捷表示這是她首次接下打鬥戲，原本以為有舞蹈底子會較容易，沒想到手太小連槍都拿不好，直呼很怕變老鼠屎，透露在跟網紅品子練習時則被打到鼻子腫起來，眼淚當場往前噴，當下痛到完全無法客套說自己沒事，品子因此愧疚，李亦捷事後回想覺得自己講話較直接，對她很抱歉，後來特別到台中找品子，2人因此變好朋友。

至於莊凱勛的表現，李亦捷興奮表示「只有帥」，透露他什麼都自己上場，樓梯間打鬥也都不用替身，莊凱勛透露自己從年輕時就很習慣受傷了，知道該如何保護自己，也覺得這些傷沒什麼，連腳姆指腫起來、手被門刮到流血都覺得還好，身上有很多傷，老婆小孩都很習慣了。回憶自己受過最嚴重的傷，莊凱勛說以前曾經小腿脛骨斷掉，還有一次右臉癱掉，起床漱口口水一直流，「我想說該不會這麼年輕就中風吧」，醫生診斷他暫時顏面神經麻痺，直言當時工作太累，又吹到風才導致右臉面癱，所幸經過中醫治療針灸後都沒有大礙，「臉上插了33根針，我都覺得能活到現在很驚訝」。

莊凱勛今年以《額外旅程》再次問鼎金鐘視帝，他說，心情平靜，「一部戲完成不是只有我，當然有入圍會希望得獎，人之常情，我那角色比較特別，是換心臟的個案，還是希望議題能被注意」。莊凱勛在《美國女孩》中的女兒方郁婷和林品彤先後角逐金馬最佳女主角，被稱為「最會演戲的一家人」，莊凱勛直呼2位女孩真的很厲害，透露《美國女孩》殺青後他們還是有見面，「但現在看到他們有點不習慣，都變成少女了，本來可以抱坐在腳上，感覺有點在跟大人講話的感覺。」

本周新婚的李亦捷藏不住當人妻的喜悅，直言自己非常喜歡小孩，希望大家趕快祝她早生貴子，莊凱勛聽到立刻當場「托嬰」，育有一名5歲兒子Mars和2歲女兒Luna，他透露孩子都還以為他是賣蛋餅的，談到孩子未來若想走演藝圈，直呼「休想，太辛苦了」，但若兒女堅持還是會尊重。高雄電影節於10月7日（六）至22日（日）在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院及高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場。門票購票請上「OPENTIX售票系統」。