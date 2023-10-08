以色列「鐵穹」（Iron Dome）防空系統8日攔截來自加薩走廊（Gaza Strip）的火箭彈。（路透）

以色列在遭受巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）空前的突襲後，已宣布開戰。而哈瑪斯在7日發起的「阿克薩洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood）中，才短短20分鐘內，就向以色列發射了超過5,000枚火箭彈。

據新德里電視台（NDTV）8日報導，在響徹雲霄的警報聲中，以色列動用了「鐵穹」（Iron Dome）防空系統。戲劇性的畫面顯示，「鐵穹」在空中摧毀了火箭彈，照亮了整個天空。

儘管「鐵穹」威力強大，但哈瑪斯這次發射的火箭彈之多，宛如洪水，連這套號稱接近完成的防空系統也不敵。好幾年來，哈瑪斯一直在設法找出「鐵穹」的罩門，如今他們利用在短時間內，大規模發動齊射火箭彈攻擊，讓它難以攔截所有的目標，以致以色列至少有350人喪生，近2000人受傷。

雖然哈瑪斯終於找到「鐵穹」的罩門，但也付出慘重的代價。由於以色列已展開大規模報復痛擊，包括20個小孩在內，巴勒斯坦方面目前有313人死亡，近2,000人受傷。

多年來，哈瑪斯不斷研發簡陋的火箭彈技術，以增加射程，如今這些火箭彈的射程已能涵蓋包括特拉維夫（Tel Aviv），甚至耶路撒冷（Jerusalem）等以色列主要大城市。