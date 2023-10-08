今年4月成立台北國際教育旅行交流中心，與台北市各高中職學校合作，推出4大主題交流活動與課程，供海外師生來訪時體驗，截至今年9月為止，該中心已媒合北市40所學校與日本、韓國、美國、澳洲等國家共36校進行國際交流。

台北國際教育旅行交流中心與公私立高中職學校合作，結合校本課程及社區人文景點特色，依據入班學習、體驗學習、導覽校園及踏查台北等4大主題設計上百種交流活動課程，供海外師生來訪時體驗。

教育局舉例，在入班學習主題中，北一女中設計戲劇課程；萬芳高中則規畫研究方法與專題研究探究科學與人文活動；在體驗學習主題，大安高工設計資電科技體驗課程，可體驗製作簡易電路及使用儀器設備，松山家商則安排迷你天燈製作和民俗技藝扯鈴的體驗，另外設有3A新興科技中心的永春高中，則讓參訪師生可以體驗像是AR、VR、MR等新興科技及無人機的表演。

教育局介紹，在導覽校園主題裡，成功高中介紹校內「蝴蝶宮昆蟲科學博物館」，還安排活體生物體驗課程；成淵高中則安排參觀校史室及蚊子昆蟲館。在踏查台北主題中，大理高中透過「揚起艋舺多姿彩」的課程設計，帶領師生到剝皮寮、服飾商圈、龍山寺及青草巷走訪及進行文化對談；松山高中則安排前往台北101登頂，並前往信義徒步區、饒河夜市、慈祐宮廟宇等在地行程探索。

教育局長湯志民表示，台北國際教育旅行交流中心積極媒合國外學校與北市學校教育合作，擔任北市推動國際教育的重要工作，亦促進城市行銷。此次與北市高中職合作，結合學校與社區特色規畫出讓人耳目一新的交流課程活動，期望吸引更多海外師生與台北的學校交流學習。