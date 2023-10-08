苗栗縣都會區原住民族歲時祭儀暨聯合豐年祭，8日在頭份市六合綜合運動場舉行。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府原住民族行政處2016年因編制，降級為2級單位原住民族事務中心，歷經地方反映，縣長鍾東錦8日出席苗栗縣都會區原住民族歲時祭儀暨聯合豐年祭，他指出，原民中心升格原民處預計提案議會審查，縣府規畫明年3月正式成立。

苗縣府當年以考量照顧包括原住民族在內的勞工及青年，增設勞工及青年發展處，同時將原民處改為原民中心，結果消息一出引起公憤，全國各地100多名原住民兩度聚集在縣府廣場抗爭，迄今7年多迭有地方反映陳情，盼恢復為原民處。

苗栗縣長鍾東錦表示，原民中心恢復成原民處是他重要政見之一，縣府在組織編制調整作業，將行政與計畫兩處合併，而原來的原住民族事務中心則升格為原民處，預定11月間送達縣議會於定期會中審查，這項提案已獲議長李文斌與許多議員支持，相信未來位階提高後，對於原住民族的權益和福利都有更周延的保障，生活愈來愈幸福，同時也兌現他的競選承諾。

另外，苗栗縣都會區原住民族歲時祭儀暨聯合豐年祭，8日在頭份市六合綜合運動場舉行，安排阿美族迎賓舞、象徵團結與薪火相傳的大會舞與各族祭儀，以及一系列文化體驗和趣味競賽，讓離開原鄉的都會區族人，藉由祭永續傳承族群文化與精神。會場周邊則展售精緻的手工藝品和風味獨特的原住民美食，場內場外都「原味」十足。

這場原住民族年度盛會可說冠蓋雲集，有原住民族委員會主任秘書王美蘋、縣長鍾東錦、縣府原住民族事務中心主任蔣意雄、泰安鄉長陳吉基及南庄鄉長羅春蓮，以及立委、縣議員和各界代表多人出席。主辦單位台灣原住民阿美族文化傳承事務協會理事長李金德與頭目陳金流，亦邀請鄰近的台中、桃園和新竹縣市原住民參加，各族穿著鮮艷亮麗服飾載歌載舞，為活動增色不少。

開幕式中，有原民會主秘王美蘋、立委高金素梅、縣議員陳光軒及地方人士提及地方爭取多時的都會區原住民族綜合服務中心新建工程，以及縣府組織編制調整將原民中心升格為原民處等議題，都備受原住民關注。

其中，基地選在頭份市正興路臨近交流道的綜合服務中心，業經原民會同意補助9000萬經費，並先核撥5000萬以利今年底前動土開工，未來可望成為都會區原住民的聚會或舉辦活動的優質場所，同時兼具傳承文化與族人保健等多重效益。

縣長鍾東錦表示，到會場參與隆重的祈福儀式，隨後又跳大會舞又喝小米酒，感覺全身通體舒暢，目前全國有16族58萬的原住民人口，據他所知，縣內的巴宰族人口雖然不多，卻積極推廣自己族語與文化，令人感佩，顯見傳承語言和文化的議題格外重要，各級民代也非常努力維護原民權益與福利；他認為，這項工作除族人本身要努力之外，地方與中央政府的奧援也是關鍵，讓下一代的年輕人，都能以自己的族群為榮、為傲，這次杭州亞運奪牌選手就是最佳實例。

立委高金素梅、縣議員劉美蘭及楊文昌等人，對縣長鍾東錦高度關懷原住民生活與語言文化，還有各項施政非常到位，也表達至高肯定，鍾東錦期許中央與地方持續攜手努力，提供族人更優質的生活。

縣府原民中心主任蔣意雄指出，苗栗縣原住民人口約1萬1500人， 目前除了卡那卡那富族人尚未入籍之外，共有15族人定居苗栗，居住原鄉地區約有6900人，以泰雅族、賽夏族居多，另都會區約4600人，以頭份市、竹南鎮、苗栗市區居多，又以阿美族為最多。

都會區原住民因工作、求學等原因離開原鄉，為讓離鄉的族人能對歲時祭儀承續深層文化意義，期以豐年祭典及古謠傳唱，透過每年的ilisin豐年祭，復振人文價值與精神，永續傳承族群文化。