第一名模林志玲和AKIRA（黑澤良平）結婚後，生活重心放在家庭，親民的她仍不時在網上分享近況，身為美魔女的她今（8日）還罕見分享自拍近照，只見林志玲俏皮地閉一隻眼睛、手比YA自拍，大秀凍齡水嫩肌，絕佳狀態看不出已是48歲的熟女，美照相當不科學。

林志玲稍早在IG曬自拍，並寫下：「Sunday（星期日）」，並附上笑臉和愛心貼圖，她綁著公主頭氣質入鏡，更吸睛的是，林志玲俏皮地閉一隻眼睛、手比YA，肌膚緊緻、水嫩，絲毫不見歲月在臉上留痕跡，林志玲凍齡狀態看不出已是48歲的熟女，美照相當不科學，網友看了也驚呼：「姊姊好美呀」、「志玲姐姐最美了，妳是我永遠的女神哦」、「太漂亮了」。

林志玲自2019年和AKIRA結婚後，就鮮少出現在螢光幕前，她還一度因暫時沒工作計畫、生活重心放在家庭，而被解讀是「引退」，對此，她則在IG發文澄清：「專注家庭很重要，但姐姐我還是會一直陪伴大家唷～我們要一起熱情工作熱愛生活好嗎？」

同時，外界還關心林志玲的「做人進度」，她因一張代言照被眼尖網友發現，小腹明顯凸起，忍不住猜她是否肚皮有喜，不過林志玲日前被問到第二胎時，她則表示自己辦不到，「我會用我的一生來灌溉我的家庭，有一個小北鼻就很滿足了」，強調上帝已經給她最好的禮物。