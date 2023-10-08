Sam Smith今天抵台，明天在小巨蛋開唱。（陳俊吉攝）

「英國靈魂歌王」Sam Smith亞洲巡迴演唱會正式開跑，前天才剛結束香港演唱會，他8日於雙十連假期間搭乘私人包機下午13點15分正式抵台，一下飛機就遇到粉絲熱情接機。Sam Smith穿著黑色外套跟迷彩褲、咬著牙籤亮相，現場雖沒受訪，但親切和歌迷簽名自拍打，而他這次抵台快閃48小時，演唱會結束後隔天就將離台飛往巡迴下一站。

Sam Smith前天在香港開唱，今曝光多張香港現場的演出照，超大陣仗炫目的舞台效果及多變亮眼為之驚艷的表演服裝相當吸睛，令人眼睛為之一亮，這次舞台道具從香港直接空運來台，甚至裝滿5台17噸卡車，讓大家超期待明天首次於台北小巨蛋現場演出的視覺與舞台張力。

這次Sam Smith 2023年世界巡迴演唱會亞洲巡演，於10月3日在泰國曼谷展開，10月6日第二站在香港，第三站就是明天10月9日首度到台北小巨蛋榮耀開唱，今於雙十連假演出前一天抵台，讓歌迷朋友都相當期待明天世界級的精彩震撼演出！