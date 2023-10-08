台東19歲邱姓男子去年11月間，將林姓友人放置於自己機車上的背包及內含的身分證件、千元鈔占為己有，隨後騎車離去；邱男偵訊時，辯稱因在外遭通緝，所以不敢出門歸還背包等物，林男提出通聯紀錄佐證，多次聯絡邱男拒接，法官依此認定侵占意圖，判處拘役10日。

邱姓男子和林姓男子為朋友關係，2人於去年11月16日晚間同宿於台東市新新旅社，林男將藍黑色背包放置於邱男機車腳踏墊處，邱男於隔日早晨離開旅宿時見狀，心生貪念，連同背包和內含的身份證、健保卡、金融卡及1000元占為己有，隨後騎車離去；林男發現後，多次打電話向邱男追還，但屢遭邱男拒接，亦不歸還所有物，向台東縣警察局台東分局報案。

邱男於偵訊時辯稱，因為在外面有點糾紛，所以沒出去都在家，林的包包都在家裡，證件等物都有留下來，但是被外面的社會人士通緝，所以都不敢回電話。

案經路口監視器畫面及林男提供通聯紀錄佐證，台東地方法院法官認定邱男將背包等物品據為己有，有不法侵占意圖，依侵占罪處拘役10日，得易科罰金。