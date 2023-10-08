民進黨總統候選人暨副總統賴清德今日釋出《一日陣頭體驗》影片，講述他日前拜訪參與此次國慶典禮演出的台灣陣頭文化代表「九天民俗技藝團」，並在副團長瑪利亞要約下加入鼓陣練習，當時賴清德脫下外套全神貫注、使出渾身解數，打到頭髮都亂了，最後還是不小心「放槍」，讓他忍不住笑場「自首」慢了好幾拍。

九天民俗技藝團不僅紅遍全台，也帶著台灣傳統藝術征戰無數國家，曾經身穿 17 公斤重的三太子，耗費7天6夜跑250公里，完成橫越撒哈拉沙漠的創舉，成為史上「首位非人類完賽」並獲獎牌的選手。賴清德好奇問到，為何選擇帶三太子出賽，九天藝術總監許懷文則解釋，三太子腳踩風火輪，懷著叛逆與不服輸的個性，不只是台灣陣頭年輕人的榜樣，也象徵台灣人在外地拚搏的精神。

許懷文提到，近年陣頭文化不斷創新成長，舉凡搖滾樂、芭蕾舞都有融入陣頭元素的精彩作品，他希望提升陣頭人員與表演素質，豐富傳統演藝文化，讓更多國家認識台灣本土藝術，但話鋒一轉，他提到陣頭文化中的「八家將」很紅，卻常被汙名化為「8＋9」指稱不良少年，但其他國家的傳統文化鮮少被負面形容，期盼能夠改善此刻板印象。

賴清德對此深有同感，並強調「凝聚本土文化認同」是團結台灣的先決條件，他說「科技如同翅膀」，可把台灣帶上國際舞台競爭，而「文化是國家的根」，能讓其他國家真正了解台灣。他表示政府應重視、支持投入本土表演藝術的民間團體，計劃性扶持相關產業精進，就能翻轉大眾對陣頭、八家將的錯誤認知。

九天今年受邀國慶典禮演出，與眾多表演藝術團體共同演出「獅吼震雲端、群獅護臺灣」，許懷文也透露，九天將派出三種不同的傳統獅陣，搭配廣東獅陣及鼓陣，盛大參與國家慶典，近期正緊鑼密鼓演練中，這也讓賴清德相當期待。