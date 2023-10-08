台南市登革熱達1萬3000多例，每天有數百名公務員出勤協助孳清，台南市地政局陳姓女職員9月載同事到巡檢地點，意外遺失項鍊，因有紀念價值，急著報案尋找，經過半個多月打算放棄，最近竟獲警方通知巡獲，失而復得直呼是福氣。

台南市登革熱8月起延燒，台南市政府派出大量公務員協助登革熱孳清工作，每人疲於奔命，陳姓女職員9月中旬載著同事前往登革熱巡檢地點工作，晚上回家後才發現項鍊不見，急著奔赴當天從早到晚經過的10處地點尋找，卻遍尋不著，只得報警。

陳女除了公職身分，身兼家扶與圖書館志工，為人和善，她的項鍊是2年前因長輩一句「穿金戴銀是福氣」，才決定花數千元購買黃金項鍊，後來該名長輩過世，她將這條項鍊當成思念對方的替代品，不料9月中騎機車載送同事前往登革熱巡檢地點時，意外遺失，內心很難過。

陳女報案經過半個多月仍無消息，自嘲「人生很多不如意」轉念祝福拾得有緣人，最近獲警方通知領取項鍊，喜出望外。

原來陳女的項鍊在登革熱巡檢當天，疑似鍊條斷裂，金墜掉在北區文賢二街內，遭黃姓女子尋獲，送往警局。陳女對項鍊失而復得相當開心，認為「福氣又回來了」，相當感謝黃女，直呼「良善是種選擇，台灣最美風景仍是人」，決定找到黃女回贈小禮物。

陳女拿出舊照片中戴著項鍊的自己，說道項鍊回到身邊表示跟自己有緣份，未來會更珍惜項鍊與長輩的祝福。