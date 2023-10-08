新竹一名孫姓女老師被指控，2014年6月在網路或課堂上，為有性意味或性別歧視言詞的性騷擾行為。性方性別平等教育委員會受理後，組成調查小組調查，性平會決議在孫師課堂上舉「老公和別的女人上床」或「有一個女人到她家，幫她老公洗衣服」等指責女學生，已影響人格尊嚴。

也有學生指控，孫師在課堂上舉「老公和別的女人上床」「有一個女人到她家，幫她老公洗衣服」等話語指責女學生；還曾課堂上使用「犯賤、作賤自己、站壁的、cheap及勾引」等，具有性意味或性別歧視之言詞，對特定學生或不特定學生侮辱。

性平會認定孫師性騷擾成立，建議移送教師成績考核委員會予以適當處分，孫師應自行尋求專業心理師協助，並由性平會追蹤其心理諮商狀況避免再犯。考核會2015年7月13日決議記過2次；又因該師未依性平會決議完成心理諮商，2015年年10月5日在被記申誡1次。

孫師不服提起申復，經申復決定撤銷重啓調查報告關於「不續聘，並1年內不能聘任為教師」之建議部分；性平會於2016年11月1日重新審議決議，維持原處理建議。

教評會2017年1月16日會議審議維持原2016年6月29日會議決議，決議孫師不予續聘，並1年內不得聘任為教師。教育部2017年9月1日訴願決定以教評會所為前不續聘決議，並未充分論明孫師是否已達應變更教師身分而不予續聘之理由，2017年2月15日撤銷原處分。

校方維持原懲處決議，孫師不服持續上訴，最高行政法院考量，此案情節及比例原則，校方議決孫師應不予續聘及1年不得聘任為教師，符合教師法第14條第2項規定，並無未充分斟酌相關事證、以無關聯之因素為考量及違反比例原則等瑕疵，孫師主張校方未說明理由及違反比例原則，應屬無理由，日前判孫師敗訴確定。