隨著空手道賽程結束，台灣代表團在杭州亞運賽程劃下句點，台灣今年亞運共進帳19金、20銀、28銅，其中金牌數追平隊史最佳，根據體育署統計，選手加上有功教練獎金，國光獎金預計支出新台幣3億3530元。

台灣過去亞運最佳成績是1998年曼谷亞運的19金、17銀、41銅，今年亞運以19金、20銀、28銅作收，在45個參賽國中排名第6，其中金牌數更是追平隊史最佳紀錄。

值得一提的是，台灣代表隊這次在柔道、輕艇靜水競速、男子3對3籃球、圍棋等項目，都突破隊史最佳成績，誕生隊史首金。

依照國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，亞運金、銀、銅牌得主各可獲得300萬、150萬和90萬元，主流基礎運動田徑、游泳和體操加碼1.5倍，以「鞍馬王子」李智凱鞍馬金牌為例，這面金牌就可以獲得國光獎金450萬元。

根據體育署初步統計，杭州亞運台灣代表團累積國光獎金達2億9130萬元，若再加上有功教練獎金4400萬元，估計國庫將支出3億3530萬元。

台灣滑輪溜冰代表隊今年亞運狂掃7金、2銀、4銅，也是本屆最大贏家，團隊獎金累計4560萬元，也是各隊最多，其次為拿下銀牌的棒球隊，全隊共24名選手，每人獎金150萬元，因此總獎金達3600萬元。（編輯：張雅淨）