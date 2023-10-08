藥品的保存也是大有學問，小心錯誤的存放觀念恐對健康造成重大影響。對此，藥師鄭郁陵表示，藥品保存有3不原則要注意，包括不要任意放冰箱、避免放在潮溼及高溫場所、不要自行分裝等。其中很多人拿到藥物都會習慣分裝於藥盒中，但她說明，有些藥品特別怕光或潮濕，藥廠包裝也會有特別設計，此舉恐容易造成變質。

很多人拿到藥品都會注意上面的服用方式，卻往往忽略保存條件，事實上，兩者都同樣重要。藥師鄭郁陵就在《健康2.0》頻道上分享藥品保存的3不原則，值得特別注意。

首先是藥品不要任意放冰箱，鄭郁陵提到，除非特別註明，否則大部分的藥品常溫儲藏即可。她解釋，若把藥品冰在冰箱，反而會造成藥品更加潮濕，增加其受潮的風險，像是有些人會將藥膏冰冰箱，以為這樣可樣保存更久，但這樣其實會改藥膏質地，可能產生油水分離的狀態。例如眼藥水冰過可能會產生結晶，點入眼睛內就可能傷害眼角膜，不可不慎。

其次是避免放置於陽光直射、潮濕、高溫的場所，鄭郁陵點名，包括浴室、廚房或窗邊，都不建議將藥品存放於其中，儲藏在常溫處就好。另外，她還說，夏天車內溫度高，也要避免將藥物放在車裡。

最後是不要自行分裝，鄭郁陵表示，很多人拿到藥物會迫不及待分裝在藥盒裡，其實不建議這樣做，原因是有些藥品特別怕光或潮濕，所以藥廠也有對應的特殊設計，若拆開分裝反而容易變質。

談及分裝藥品，鄭郁陵補充，保存期限也要特別注意，像是藥粉已經被磨過，劑型改變了；以及已經開封過的眼藥水，建議在１個月後就要將其丟棄。此外，分裝藥丸處方開立後的6個月，就是它的保存期限；而排裝藥的使用期限，就是看盒上標示的有效期限即可。