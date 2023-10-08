有些人個性強勢，喜歡掌握主導權，需要另一半配合，關係才能走得長遠，知名運勢網站《摘星工廠》就點名3星座男偏愛小女人，對於太過強勢的另一半很感冒，尤其是獅子座走霸道總裁路線，無法接受和自己硬碰硬的對象。

▍獅子男

獅子男與生俱來的王者氣息，讓他們向來走霸道總裁路線，希望能一手掌握主導權及話語權，面對感情同樣如此，認為女友只需要小鳥依人即可，太過強勢的對象反而讓獅子男很感冒，因為他們最不願意鋒頭被別人搶走，只有自己才是老大。

▍射手男

射手男嚮往自由，很怕被女友管得死死的，因此喜歡找笑臉迎人、好說話的另一半。對於射手男而言，強勢女不懂得放養術，無時無刻的緊迫盯人只會讓他們感到窒息，倒不如一開始就放過彼此，各自追尋想要的愛情。

▍處女男

處女男好勝心強、愛面子，儘管外表溫良恭儉讓，但不願屈居在別人之下，因此若是找個比自己強勢的另一半，會讓處女男備感壓力。加上處女男思想傳統，習慣男強女弱的關係，所以很難接受強勢的對象。