社區的特色料理，讓來訪的外地人留下深刻印象。（柳營區公所提供／張毓翎台南傳真）

柳營區長顏文穗鼓勵社區從爬梳地方文史、訪問耆老開始，把地方的故事，編成劇、譜成歌，成為社區特色。（柳營區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南「古意ㄟ」社區—柳營果毅社區，8日在張家古厝辦理社造成果展，以當地農特產「草菇」為主角，邀請社區媽媽每人推出一道拿手料理做辦桌，並搬出鐵牛車帶遊客遊張家古厝、媽祖文化牆、鼓旗後、老鼠牆等景點，讓來訪的外地人留下深刻印象。

果毅社區的社造計畫，特別將風土飲食和景點導覽列入社區產業推動重點，成果展更是將社區的農特產—草菇當作風味餐的主角，並在張家古厝辦理「草菇的料理嘉年華」，讓草菇與在地食材透過不同烹調方式，呈現出食材的鮮甜與多層次的口感。

除了社區風味餐外，今年也在果毅社區發展協會的努力下，推出「碰碰車遊社區」的小旅行，邀請民眾搭著鐵牛車遊果毅，還加入草菇寮體驗和竹編體驗。

文化局表示，果毅社區發展協會自1994年成立以來，多年來致力於人、文、地、產、景多元營造，讓荒圮的老社區變成亮眼的農村；為了讓居民更了解自己的家鄉歷史，社區透過田調、梳理在地文獻故事，把在地的故事用歌聲、用戲劇的方式來呈現，演出屬於古意社區的故事。

柳營區長顏文穗表示，果毅社區早年明清時期是通往各地的交通要道，還是草菇的主要產地，在全盛期期，幾乎家家戶戶都種草菇，鼓勵社區從爬梳地方文史、訪問耆老開始，把地方的故事，編成劇、譜成歌，傳遞於民，成為社區的特色。