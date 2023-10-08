「桃園鐵玫瑰音樂節」7、8日在桃園陽光劇場開唱，昨首日限定SHOW由葉璦菱攜手鼓鼓跨世代合作，登台時雖現場雨勢突然變大，2人不受影響接連送上〈陽光森巴〉、〈我心已打烊〉等歌嗨翻樂迷；鼓鼓事後感性說：「葉姊除了超會唱，跳舞、律動、現場帶動都超強，只要在她旁邊就感覺很幸福，絕對是我音樂人生中很難忘的回憶。」

鼓鼓坦言雖捨不得台下歌迷們辛苦淋雨，但站在台上演出時，看著大家的眼神感受到滿滿幸福，「只好盡力陪大家淋雨，要濕一起濕，要跳一起跳，要唱一起唱，跟葉姊一起森巴」。

鐵玫瑰音樂節今年邀集近30組歌手輪番開唱，今第2天的限定SHOW由HUSH與曹雅雯合作演出，HUSH坦言首次合作很緊張，尤其要合唱〈鹹汫〉，很怕破壞她的作品，笑說：「她就是一個鐵pitch，怎麼都不會跑調。唱歌細膩但人又很直率，是很有趣的存在。」

此外，選秀節目《原子少年》的AcQUA、FEniX、Ozone、VERA昨難得同場演出，FEniX表示，大家經過一年洗禮都成長許多，VERA感覺大家齊聚一堂像開同學會，AcQUA特別珍惜這次機會，彼此在後台話家常；而第一次在桃園陽光劇場演出的Ozone則被現場氣氛及觀眾熱情嚇到，表演時更加充滿能量。