小犬颱風帶來怪風！彰化縣線西鄉沿海路（5日）凌晨發生離奇車禍，許姓機車騎士因視線昏暗，不慎撞到馬路上的床墊，頭部重床送醫搶救，隔天傷重不治。死者母親今天（8日）出面泣訴，前天夢到兒子辦卻沉默不語，只是下跪磕頭流淚向我辭別；而害死我兒子的人，到現在都仍沒到靈堂上香或是致歉，兒子這樣就沒了，一定會告到底。

據了解，該起車禍發生在上周四（5日）清晨5時許，26的許男騎機車載20歲施姓友人，行經線西鄉沿海路時，卻撞到馬路上的床墊，2人當下連人帶車彈飛。

協助送醫的和美消防分隊周姓小隊長表示，救護人員獲報趕抵時，發現機車後座施姓男子僅有多處擦傷；但許男則是倒臥路中，頭部有流血，當場已無乎新心跳，立即予以CPR並緊急送醫搶救。

警方調查，該床墊放原本在是1處廢棄工廠，因小犬颱風來襲，床墊於清晨4時許被強風吹起，翻過圍牆後掉在路中，1個多小時後，許男騎車閃避不及不慎撞到床墊。

陳姓工廠業者表示，床墊是隔壁鄰居堆放，共放了2個，被強風吹飛了1個，現在發生事情，責任還要釐清。許男家屬指出，許男是鋁門窗工人，前天早上出門要去幫忙廟會，沒想到會發生意外。

警方呼籲，颱風天最好避免外出以策安全，至於民眾將廢棄物品丟棄空地等處，應綁妥避免遭強風吹襲飛落至道路，若因此導致交通事故甚至人員傷亡，恐涉及過失傷害或過失致死刑責。

許男一家住在秀水鄉馬興村，家中經濟狀況不佳，曾是低收入戶，許母在老公病逝之後，獨自拉拔4個小孩長大，許母日前曾因呼吸中止症手術，不料，身體還未復原，就面對兒子不幸枉死與大筆喪葬費用。馬興村村長今天致哀後表示，會盡力提供須加相關協助，也希望各界能送暖伸出援手。