64歲的徐乃麟去年升格當阿公，他今（8日）擔任母嬰品牌一日店長，自豪超會抱小孩，還屢試不爽，樂說：「奇怪，我身上有什麼特別的磁力嗎？還是魔力嗎？」甚至哭鬧的孩子，只要他一抱就變很乖順，笑說：「可能我散發出一種父愛喔。」

陶晶瑩與老公李李仁自創的麻辣燙品牌「辣杯杯」8月底悄悄撤出百貨公司，她大嘆員「缺工」是關鍵因素。跟老婆經營麵包店的徐乃麟今心有戚戚焉，坦言員工真的很難找，「光我們麵包店門市都很難找，有時候做幾天就不做的都有，現在年輕人好像想法都不太一樣了。」

他說麵包店開幕快1年，光門市就走了5、6名員工，離職原因千百種，但令他百思不解的是，麵包店門市不大，待遇也不錯，工作又單純，感慨說：「以前我們有工作，如果環境不錯、待遇還可以，大家就先做。」

徐乃麟透露日前跟莎莎錄影，因莎莎開過咖啡廳，2人聊起人事問題，莎莎提到遇過超扯的離職原因，居然是同事感情太好，4名員工一起離職，實在傻眼。

另外，兒子徐新洋剛高調辦完婚禮，問禮金有回本嗎？徐乃麟笑稱：「嫁女兒跟娶媳婦，花費都蠻高的，基本上算小賺，感謝我所有的好朋友。」表示當晚禮金由兒子拿走，至於胡瓜厚厚紅包內的金額，徐乃麟透露是6位數、10萬以內，笑喊：「瓜哥夠意思。」