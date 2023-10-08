嘉義市無形文化資產傳統表演藝術「南管音樂」保存者蔡青源於9月28日辭世，享壽85歲，今（8）日告別式，市長黃敏惠出席公祭，頒贈褒揚狀，表彰其終生對文化傳承的奉獻，由其遺孀陳瓊珍女士代表受贈。

嘉義市政府表示，蔡青源藝師1930出生於嘉義縣，自幼接觸南管音樂，音樂天賦過人，深受嘉義「鳳聲閣」館東孫天德先生賞識，1958進入「鳳聲閣」，拜名師吳彥點（人稱「點先」）為師。

蔡青源先生也向南管前輩劉鴻溝先生與張鴻明先生學習，努力不懈，不斷精進藝術，而在曲藝及表演藝術上有豐盛成就，2013年獲登錄為嘉義市無形文化資產傳統表演藝術南管音樂保存者，持續傳習南管音樂。

黃敏惠表示，蔡青源藝師自1992年起任教於北中南許多樂團及社團指導，2004年受聘於國立台北藝術大學傳統音樂學系，擔任南管音樂教師，學生遍及全台，薪傳南管，功不可沒。

黃敏惠褒揚蔡青源藝師為台灣當今能精通南管指、曲、譜的代表性藝師，對於發揚傳統表演藝術有很大的貢獻，備受崇敬，其精神及成就將留給世人無限感念。