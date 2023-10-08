李佳薇近期在大陸各城市舉辦「痛快開麥」巡迴演唱會。（翻攝李佳薇微博）

李佳薇近期在大陸各城市舉辦「痛快開麥」巡迴演唱會。（翻攝李佳薇微博）

李佳薇近期在大陸進行「痛快開麥」巡迴演唱會，唱遍廣州、深圳、重慶、南京等地，場場爆滿一票難求，剛完成北京演唱會的她，日前馬不停蹄前往內蒙古開唱，首次體驗在沙漠戶外飆唱〈煎熬〉，不擔心吃到沙子？她透過經紀人笑回：「會怕唱歌張嘴吃到沙子，反而蟲子還好，因為感覺能避開。」

李佳薇受邀登上在內蒙古舉辦的阿拉善音樂節，與梁詠琪、齊秦分別擔任3天活動的壓軸演出，在沙漠中唱歌，李佳薇直呼「真的前所未有的乾燥」，透露平時連唱2小時都可以不喝水，但在沙漠中每唱完一首歌，就會覺得嘴巴很乾。

受封鐵肺歌后的她，前陣子巡演獻唱經典歌〈天后〉，高音炸裂現場大受好評，事後還登上微博熱搜，團隊因應歌迷要求將她這首歌的Live演出版放上社群分享，在大陸抖音等社群引發熱議；不只忙著巡演，她前幾個月還趁空檔飛回大馬錄製《最好的我們》，也是她出道以來第一次參與馬來西亞音樂節目。

節目上與戴佩妮、方泂鑌及光良共同擔任評審，她一度猶豫自己的資歷是否有說服力，但想到難得有機會跟前輩們分享經驗，最後決定接受挑戰，「歌手之間的能量傳遞，是很神奇的，給了我滿滿的養分」。她接下來繼續在上海、廈門、成都、長沙與吉隆坡等城市巡演至年底，明年唱返台北。