國民黨主席朱立倫前往高雄新興區大港埔鼓壽宮，在立委參選人陳美雅、立委吳怡玎、鼓壽宮董事長蔡國華與多名新興區里長等陪同下參香。（任義宇攝）

民眾黨總統參選人柯文哲日前出訪美國時，傳出在舊金山安檢過程手機遺失，朱立倫聽聞此事「嚇一跳，難怪最近聯絡回得比較慢」，希望柯P盡快換手機來保持密切聯繫，也說手機常放有重要資料，保護手機安全很重要。

朱立倫今天下午前往高雄新興區大港埔鼓壽宮，在立委參選人陳美雅、鼓壽宮董事長蔡國華與多名新興區里長陪同下參香。行程開始朱立倫前接受訪問表示，有聽到柯文哲手機在美國掉了「難怪最近聯絡回得比較慢」，指有許多是項需要聯繫，希望柯P盡快換隻新手機，來保持密切聯繫。

朱立倫也說「手機安全很重要」，尤其身為政治人物很多重要資料在裡面，雖然自己有用臉部辨識作為密碼，但仍要注意手機安全避免遺失或遭竊。

完成訪問後朱立倫接續參拜行程，接著與新興區30多位里長會談，朱立倫表示，國民黨最重要任務，就是要保衛台灣安全避免戰爭，近日看到以色列一天就遭受5000枚火箭彈攻擊「人民很痛苦」，而民進黨政府卻連雞蛋、豬肉等基本的食品安全都顧不好，喊話「做不好就換人」。