日本傑尼斯事務所旗下團體KinKi Kids（近畿小子）成員堂本光一今天表示，他和成員堂本剛討論過，認為更改團名是可行的事，但身為前輩團體，改名可能會起到帶頭作用，因此必須審慎行事。

「日刊體育」報導，堂本光一主演的音樂劇「查理與巧克力工廠」明天將在東京帝國劇場上演，他今天在記者會上回答有關已故創辦人強尼喜多川的性侵事件。堂本光一雖然曾在粉絲俱樂部的網站上對此事留言，但這是首次親自發言。

他說：「我內心非常糾結。我在網路上和粉絲談論過，這和我所認識的他（喜多川）有許多不同之處，但我認為我也必須在內心承認這些事實。我認為，現在最重要的是拯救那些受到傷害的人。」

堂本光一表示，「我們有時候也是從電視上瞭解到這件事，也會心想『這到底是怎麼一回事？』當我們看到、聽到受害者的發言，知道發生了什麼事，有時候真的無言以對。」

傑尼斯事務所2日召開記者會，新社長東山紀之宣布，為了尋求「再出發」將更改社名為SMILE-UP.，專注於賠償受害者，並將成立一家新經紀公司與原旗下藝人簽訂合約。

堂本光一對此表示，「我們會成立一家新事務所，但這只是第一步。至於未來會變得如何，還有許多疑問，對於今後的狀況，我現在沒有辦法明確說明。」

但他表示，「我和粉絲們走過這30多年，粉絲是最重要的。他們現在因為支持我們而受到誹謗中傷，我們必須要拯救這些粉絲，我必須和（成員）堂本剛討論，一步步繼續走下去。」

他指出，KinKi Kids畢竟主要專注於音樂，但目前還沒聽到關於音樂權的相關說明，他認為這將成為關鍵。

東山紀之先前表示，原本名字中包含「傑尼斯」的偶像團體如「傑尼斯WEST」、「關西傑尼斯8」也會改名，傑尼斯這個名字將完全消失。

堂本光一表示，「我聽說那些是必須要改名的團體，我和堂本剛實際上討論過，如果就從這個意義上來說，KinKi Kids改名也不是不行。」

不過他也表示，「目前從事音樂活動的傑尼斯團體當中，KinKi Kids可以說是資格最老，如果我們改名，會讓其他原本沒有考慮改名的團體也開始思考這件事情，因此必須審慎行事。」顯示改名似乎不會在近期內發生。

KinKi Kids於1993年結成，成員有堂本光一與堂本剛，因為都出生於關西（近畿地方）而得名。（編輯：陳慧萍）1121008