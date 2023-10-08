攝護腺肥大是年長男性常見好發疾病，雖無法與歲月相抗衡，但仍可透過飲食、生活習慣調整來延緩與減少罹病風險。對此，維尚泌尿科診所院長白彝維指出，長時間久坐為攝護腺發炎的幫兇，除了適時走動、飲水及伸展外，定時清槍也有助改善。另外，在飲食方面，他建議日常可適量攝取番茄、牡蠣、南瓜籽及十字花科蔬菜等，皆為對攝護腺有助益的好食材。

泌尿科醫師白彝維在臉書專頁「維尚泌尿科診所」與網站發文指出，攝護腺肥大是許多中老年男子的痛，會造成如頻尿、尿急、排尿困難等症狀，嚴重影響生活品質。然而，很多人卻忽略了，長時間久坐不只會造成痔瘡問題惡化和肌肉痠痛，也可能導致攝護腺發炎。建議久坐一段時間應站起來走動、多喝水排除體內有害物質及做些簡單的伸展運動，即能緩解上述健康問題。他並提到，久坐打麻將還不如定時清槍，有助慢性攝護腺發炎治療。

談及攝護腺保養食材，白彝維提到日常可適量攝取番茄、牡蠣、南瓜籽及十字花科蔬菜等，並一一進行說明：

1、番茄：番茄富含茄紅素，是天然抗氧化劑，有助降低攝護腺肥大風險。尤其高濃度番茄製品，如番茄汁或番茄醬更是理想。除此，橘紅色蔬果包含紅甜椒、紫高麗菜、胡蘿蔔、甜菜根、西瓜、葡萄柚、柿子及木瓜等也含有茄紅素，皆為不錯的攝取來源。

2、南瓜籽：南瓜籽是鋅的重要來源之一，而鋅又是維持攝護腺正常功能所必需的微量元素之一。此外，它還擁有維生素E和β-胡蘿蔔素等抗氧化物質，能中和自由基減少細胞損傷和發炎反應，進而降低攝護腺肥大風險。

3、牡蠣：牡蠣不僅富含鋅，還有維生素E和硒等抗氧化物質，能中和自由基，減少攝護腺組織的氧化損傷。此外，它同時為Omega-3脂肪酸、異硫氰酸鹽很棒的來源，是抗發炎不可或缺的營養元素。

4、十字花科蔬菜：十字花科蔬菜擁有豐富的抗發炎物質，如維生素C、K及β-胡蘿蔔素，能減少攝護腺組織損傷。另外，它也是膳食纖維良好食物來源，有益於腸道運行；且內含豐富葉酸，可幫助DNA合成和細胞增殖。