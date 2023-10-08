賭博電玩小瑪莉機台曾經紅遍一時，是許多人的童年回憶，如今也有不少店家放置小瑪莉供民眾娛樂使用。一位人妻近日在外遇到小瑪莉機台時，玩到愛不釋手、不肯回家，沒想到隔天老公直接扛了1台小瑪莉回家，希望藉此滿足人妻，貼文曝光後引發熱議，其中有一位過來人更分享，其實小瑪莉機台是存錢好幫手，「投到滿再拿去存，大概快6萬」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，某天她在某處發現小瑪莉機台後，一度玩到不肯回家，不料隔天老公下班回家後。直接扛了一台小瑪莉機台，原來是老公認為「肥水不落外人田」，因此決定花錢直接買下來。

對此，許多網友紛紛回應，「零用錢回收器」、「直接買1台，在家投不錯，至少 不會輸很多在外，還能娛樂」、「投到滿再拿去存，大概快6萬，過來人的經驗」、「請問哪裡有賣？我需要這個酷酷的老東西」。

但也有過來人指出，若在家裝設1台小瑪莉，遊玩的意願與慾望可能反而會就次消失，「在外面的很好玩，但在自己家裡就很少會去玩了」、「自己家裡的玩一陣子就不玩了，感覺不一樣」；原PO則補充，其實她玩到身上沒零錢後會跟老公求助，老公也會直接開櫃拿零錢給她，因此「應該是存不到什麼」。