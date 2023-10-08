美籍華裔男星羅百吉是台灣電音舞曲和嘻哈音樂先驅，最近也準備推出新音樂作品，日前女兒把別人的特斯拉開回家，更造成網友熱議。怎料，一直給人歡樂形象的羅百吉，今（8）日透露他位於墾丁的夜店因小犬颱風損失慘重，崩潰之下更脫口家逢巨變，更直言受不了了。

羅百吉今日下午在臉書發文，無預警表示自己從去年家逢巨變，他的父親遭到詐騙，今年姊姊被強姦後輕生，兒子又罹患罕見疾病；更在前幾日小犬颱風侵台後，他在墾丁的夜店災情慘重，辦公室一半都被吹走、音響設備也徹底毀壞，種種事情讓意志力堅強的他，都感到快撐不住了。

從羅百吉分享的影片中，看到夜店裡面被強風豪雨肆虐過，地上都是積水和吹亂的菜單或文件等，玻璃門也吹倒在地上，肉眼可見災情十分嚴重；但羅百吉最後也不忘向所有來救援和幫忙的朋友致意，「真心非常感謝」。

許多網友紛紛在底下留言替羅百吉加油打氣，「這一次的颱風真的太可怕，百吉哥沒事的，事情一切一定會過的」、「關關難過關關過，加油」、「天啊，真的超慘......加油振作起來」、「找時間去拜拜一下，加油，我們大家一直都在」；羅百吉也無奈回應，「必須裝的一切都很好」。

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