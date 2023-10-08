中山大學女大生日前當面提問民進黨總統參選人賴清德，如何解決民進黨諸多貪汙弊案，未料竟遭肉搜、公審，引發政治效應。中山大學政治所榮譽教授廖達琪坦言，事件在校內持續發酵，她觀察賴清德在中山的演講，不如先前在台大、政大表現來得積極，反而有「重北輕南」之嫌，整體而言，賴的表現也不亮眼，加上爆發此事件，勢必衝擊民進黨年輕選票。

賴清德3日參加中山大學青年講座，被女大生提問民進黨腐敗貪汙問題時，賴反問對方：「哪一個具體事件？」女大生支吾回應「民進黨上任以來有很多貪汙案例」，事後女大生竟被肉搜，慘遭網友公審。在野齊力聲援女大生、痛批賴清德及民進黨執政傲慢。

對此，廖達琪指出，賴清德第一時間沒有處理好，不應追問女大生要舉出什麼事證，此事在臉書社團「中山大小事」也討論熱烈，學生都很有感，紛紛提出正反意見看法。

廖達琪觀察指出，賴清德日前去台大、政大演講比較賣力，在中山顯得較無新意、亮點，「沒有刺激年輕人，製造跟他談話是有趣的現象」，前幾場還比較有問必答，到中山反而呈現不耐煩態度，面對女大生提問四兩撥千斤，讓人質疑某種程度上是否「重北輕南」？

廖達琪認為，賴清德的年輕選票不如民眾黨總統參選人柯文哲多，加上這次事件失分不少，民進黨只會大撒幣，私校學費1年3.5萬元補助，透過「政策買票」，實際上卻輕忽青年真正需求及心聲。