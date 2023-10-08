沈文程12月將在高雄舉辦演唱會。（大大娛樂提供）

68歲「雙金歌王」沈文程的名號驚傳遭盜用！近日出現了假的粉絲頁，「假」沈文程會主動向女粉絲攀談、聊天，並要粉絲匯款捐助慈善基金或到超商買東西，沈文程得知此事震怒表示：「此風不可長。」請經紀人檢舉，並感嘆：「世風日下，好手好腳有頭腦的人不努力上班，整天想著網路詐財，我身邊也有不少演藝同業社群被盜用過，希望有關單位可以正視此問題並嚴懲罪犯，讓網路詐騙斷絕。。」

沈文程一得知消息，就在自己社群上po文，請粉絲特別注意，當下收到雪片般的留言，原來詐騙集團已經「騷擾」他大多數的歌迷，尤其以女性歌迷居多，很多粉絲誤以為是真的沈文程，皆開心得噓寒問暖，網路詐騙集團甚至把頭腦動到沈文程釣魚時領養的小狗頭上，以照顧小狗為名，要粉絲捐出善款，讓沈文程發現事情大條，趕緊站出來呼籲大家別上當受騙。

本事件中居關鍵的百合花樂團主唱林奕碩，本身是沈文程的忠實粉絲，也因此被網路惡徒盯上，林奕碩發現「沈大哥」在私訊中的內容怪怪的，覺得事情不對，開始跟對方來回訊息聊天，隨後發現這個假帳號，完全「搬磚」正牌沈文程粉絲頁的貼文和照片，當下大感不妙，因為連自己都難以察覺，可能會有更多年長粉絲上當受騙。也正因他機智反應，讓事件得以快速平息，「拯救」了廣大粉絲。

百合花樂團成軍以來發行2張專輯接連拿下金音獎及金曲獎，近日也發行最新單曲《出來》，沈文程對林奕碩的見義勇為，更是高舉大拇指比讚，並說詐騙假帳號被下架，「是這個連續假期最令人開心的事」；而沈文程也將繼續為演唱會高雄站練團，敬請粉絲多多支持！沈文程《國際沈文程日 十二月九彼下暗 巡迴演唱會》高雄站12月9日在高流登場，門票已在年代售票系統啟售。