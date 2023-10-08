有些人個性比較善良，習慣把別人的事情當成自己的事情，如果幫不上忙就會感到很難受。大陸命理專欄「星座巫師」分享，牡羊座、巨蟹座、獅子座和雙魚座最不擅長拒絕，不管任何人來求助任何事情，他們都會一口答應，然而發現自己幫不上忙的時候，心中就會瞬間被罪惡感填滿，覺得自己很對不起對方。

▎牡羊座

牡羊座雖然看起來大喇喇，其實內心十分柔軟、善良，很會為別人著想，也很在乎別人的感受，只要看到對方難受也會跟著不好過，因此如果有人求助，只要在能力範圍內的事情，牡羊座都一定會伸出援手，但實在是幫不上忙的話，心裡就會充滿罪惡感。

▎巨蟹座

巨蟹座內心敏感，非常在乎他人的眼光和看法，因此很少會拒絕別人，只要能力所及的事情都願意幫忙，有時甚至還會強迫自己去做超出能力範圍的事情。每當有人求助時，巨蟹座總是很難拒絕，擔心不答應的話對方會生氣，只要幫不上忙心裡就會很不安。

▎獅子座

獅子座很重視朋友，只要朋友有難一定會在第一時間衝去幫忙，如果剛好碰上做不到的事情，心裡就會瞬間被罪惡感充斥，認為是因為能力不夠才會幫不上忙，還會覺得自己不夠義氣，內心糾結到比當事人還要沮喪難過。

▎雙魚座

雙魚座天生樂於助人，以能夠幫助別人為傲，並且從中獲得滿足感，然而當發覺幫不上忙的時候，心中就會充滿失落感，認為是自己能力不足造成的，並因此感到難過，只要對方的事情一天沒有解決，雙魚座就一天不會停止為對方煩惱。