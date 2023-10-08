國民黨主席朱立倫南下高雄為立委參選人陳若翠拉抬聲勢，呼籲大家要選一個能夠代表民意的立法委員。（林雅惠攝）

國民黨主席朱立倫今天南下高雄為黨籍的立委參選人拉抬聲勢，早上及下午分別到岡山區和仁武區拜廟參香，現場和地方民眾舉辦座談會，同時為選區參選人曹桓榮、陳若翠拉抬聲勢，呼籲大家要選一個能夠代表民意的立法委員。

國民黨主席朱立倫上午到高雄市岡山後協代天府參香與鄉親座談，並為立委參選人曹桓榮打氣加油。朱立倫表示，現任民進黨的立委們只有黨意沒有民意，從口罩到雞蛋種種問題，從來沒有幫民眾發聲爭取權益，所以一定要力拼政黨輪替，下架民進黨；讓人民安心、社會安定、國家安全，是他們的責任與使命，他們一定全力以赴！

朱立倫說，民進黨執政不利，一顆雞蛋可以補貼32元，是誰賺錢不知道，都跟民進黨有關，美豬洗產地爭議比如豬口進口好的都是民進黨的在賺，百姓都不確定吃到的是哪裡的豬肉？吃進去是百姓的肚子，借問這些立法委員，民進黨選出來的，還是說民進黨籍這些立法委員，有沒有出來抗議過，這樣還要繼續投票給他們，沒這個道理吧。

朱立倫提到，面對民進黨的執政缺失，唯有政黨輪替才能給民進黨一個教訓，而曹桓榮和侯友宜一樣，都是菜市場囝仔，都是認真踏實重人情味、實實在在做事情的人，讓他們成為總統和立委，為人民好好做事才是最重要的。

曹桓榮表示，選戰倒數97天，他會繼續加油，贏回北高雄關鍵的一席，懇請大家總統支持侯友宜、立委支持在地曹桓榮。

朱立倫下午接著陪同立委參選人陳若翠到高雄仁武區大灣武聖廟上香與參與地方座談會，朱立倫呼籲民眾一定要選出替大家發聲的立法委員，不能選像民進黨立委在執政黨欠口罩、欠快篩、欠疫苗，及雞蛋和豬肉等諸多爭議，都不為百姓發聲，這種人不能當百姓的民意代表，陳若翠若當選，一定會為百姓發聲，爭取權益，拜託大家一定要覺醒。