第34屆傳藝金曲獎得獎名單出爐，台中市「重要傳統表演藝術」南管戲曲保存者林吳素霞、台中市登錄南管音樂保存團體「合和藝苑」獲得「最佳傳統音樂專輯獎」，「台中室內合唱團」錄製的《台語十四行歌 人生七章》獲得最佳演唱、最佳作詞及最佳作曲獎，帶給對台中藝文界很大的鼓舞。

藝師林吳素霞表示，「【倍工】四孤、四對」專輯，由北、中、南5個館閣包括沙鹿合和藝苑、台南南聲社、鹿港聚英社、台北和鳴南樂社、台北華聲社共同參與唱奏，由專業錄音製作，過程繁複，期望藉由傳藝金曲獎得獎，讓更多人認識、喜愛傳統音樂之美。

台中室內合唱團藝術總監楊宜真說，感謝詩人陳維斌用台語將十四行詩手法寫入《人生七章》，透過「生」、「厝」、「路」、「愛」、「病」、「老」、「死」，由作曲家余忠元譜曲，融入鄉村bossa nova、Disco等多元音樂風格，尤其團長馮久珍帶領工作人員及支夥伴攜手努力，才完成專輯錄製、獲得肯定。

文化局指出，林吳素霞藝師曾獲第一屆台中市表演藝術金藝獎，其祖父及父親皆為南管音樂名師，自幼受家學薰陶學習南管，對南管的保存及推動不遺餘力，1993年創立「合和藝苑」，曾榮獲教育部第4屆民族藝術薪傳獎。

南管音樂是早期文人熱愛的傳統音樂，以優雅清韻著稱，每年春、秋郎君祭館閣會聚「整絃」又稱「排場」，是南管專屬的大型音樂活動。今年10月14日下午合和藝苑將於沙鹿玉皇殿2樓，舉行秋祭（郎君祭），歡迎喜愛南管音樂的民眾前往聆賞。

另台中室內合唱團成立於2002年，現為中山堂駐館藝術團隊，曾獲2021桃園合唱藝術節合唱大賽第一名、國藝會2020 Taiwan Top演藝團隊、2019日本寶塚國際室內合唱大賽文藝復興與巴洛克組、當代組雙料冠軍、第三屆台中市表演藝術金藝獎。

台中室內合唱團現為台中市中山堂駐館團隊，這次獲傳藝金曲獎多項大獎作品《人生七章》將於10月15日在中山堂辦理沙龍音樂會，歡迎民眾前往體驗台文詩歌合唱藝術之美。