知名桌球天后福原愛與江宏傑的官司尚未落幕，然而，她的社群自7月底曬出與江宏傑之間的官司聲明後，便一直未有更新，連亞運開打都無聲無息，持續神隱。對此，有日媒曝光福原愛好友，同為桌球好手的石川佳純代言價碼，認為福原愛的人氣及地位恐被她取代。

福原愛與江宏傑的官司風波尚未落幕，她卻一直神隱至今，就有日媒批評是「負面教材」，並認為她的人氣因風波而逐漸走下坡；對比同為桌球選手的好友石川佳純，她日前比完WTT澳門冠軍賽後宣布退役，因形象良好、個性善良，使她獲得廣大網友的喜愛，粉絲數量逐漸上升。

對此，當時就有日媒認為石川佳純不論是在日本或是在大陸發展「未來的人氣恐超過福原愛」。據日媒《FLASH》昨(7)日的報導，石川佳純退役後便成為知名服飾品牌的代言人，而她的代言價碼也曝光，一場商業活動推估為4000萬日幣(約861萬新台幣)。

此外，報導中也提及石川佳純曾有著「愛醬(福原愛)二世」的別稱，認為她人氣上升的原因除了自身的美貌、桌球實力、個性善良外，與福原愛的「失寵」也有不小的關係。

事實上，石川佳純本月5日曾更新社群，曬出多張自己出席節目的美照，從畫面中可見，她身穿紫色連衣裙，臉上帶著精緻的妝容，而她滿臉笑容的模樣也被不少粉絲大讚，「她好像演員」、「我對此節目很期待」、「打乒乓球時嚴肅的表情固然端莊，但她的笑容也很可愛。」顯見其退役後依然不俗的人氣。