日籍二刀流好手大谷翔平今年以44轟奪得美聯全壘打王，也連續2年達成勝投雙位數，為職業生涯第6個賽季畫下句點。今年球季結束卸下選手戰袍的老虎名將米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）接受日媒《讀賣新聞》訪問，表達了對大谷翔平未來的期待。

卡布瑞拉出身自棒球強國委內瑞拉，大聯盟生涯完成3174安、511轟的名人堂數據，2012、13年則連莊美聯年度MVP。卡布瑞拉始終對大谷翔平抱有好感，擔任一壘手的他在比賽中時常和大谷搭話，展現相當友好的態度。兩人生涯交手5個打數，卡布瑞拉從大谷手中敲出1安，吞下3次三振。

由於天使、老虎同屬美聯，兩軍對戰機會不少，卡布瑞拉也多次親眼見證投打二刀流的厲害，看到大谷本季活躍的表現，卡布瑞拉也堅信他將再次奪下MVP，「大谷翔平現在是大聯盟最好的打者之一，更讓人印象深刻的是，他每隔5天還要先發登板一次，隔天還得繼續上場打擊，他把一切都做得相當完美。」

縱橫賽場21年，卡布瑞拉也對陣過許多日本好手，「鈴木一朗的成就也相當不可思議，我也和松坂大輔這樣的投手有過很多對戰，大谷翔平是投打兩方面都很厲害。」卡布瑞拉笑著說，「現在鈴木一朗還是日本第一，因為他在日、美打出4000多支安打，不過大谷在職業生涯結束時有機會成為日本最佳。今年很遺憾他最後受傷了，但是明年只要他健康強壯，就有望是下一個三冠王。」