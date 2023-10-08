台中一名陳姓女子與劉姓男子2016年4月結婚，劉男是一家公司的負責人，2019年11月應徵一名周姓女子擔任助理，還讓周女入住家中。2020年陳女卻發現，周女盛裝打扮搭丈夫的座車一同出門，之後時常同進同出且舉止親暱。陳女雖感到不悅，但還是選擇相信，2人僅為老闆及員工的關係。

不料，去年（2022年）9月28日，陳女下午回到家中後，發覺周女房間傳來異音，進入周女房間詢問丈夫人在哪裡，周女表示不清楚。陳女離開房間後，想到周女行為十分怪異，再次進入房間，竟發現丈夫藏在衣櫥內。

陳女指控，過去在公司任職的員工處曾提醒，周女與丈夫十分曖昧，還曾向該名員工承認，曾幫丈夫口交等親密行為。陳女氣憤表示，周女與丈夫的關係，已超出一般朋友的界限，有相當親暱程度的男女感情交往關係存在。

陳女指出，周女2022年9月間也坦承，與丈夫每2、3個月頻率發生性關係，依據此頻率估算至少發生過28次。

陳女主張，周女明知丈夫是已有配偶之人，卻仍與丈夫有諸多逾越一般正常社交之行為與對話，顯已非婚姻關係外，男女正當往來應有分際之交往行為，嫆月一般配偶所能容忍的範圍，已侵害配偶關係且情節重大，依民法請求周女賠償精神慰撫金80萬元。

周女辯稱，並未與劉男發生性行為，且陳女指控自2019年11月起至少發生過28次性，陳女並沒有提出證據佐證，次數從何來、如何計算。當初求職僅是為了餬口飯吃，怎可能初來乍到便不顧頓失收入的風險動此念頭。

法官參酌3人對話，陳女：「他從2、3年前，他就不斷跟不同女人上床，你只是其中一個，你都不怕懷孕嗎？還是你們都有做好安全措施？」周女回覆：「我是很堅持做安全措施」、陳女：「安全措施也是有破的時候？你們做幾次？」周女稱：「有點類似像選宮狀態」、陳女：「什麼意思？他今天想跟你就跟你？」、周女：「嗯，因為我也不會，我從來不主動去打給他或去找他，然後他也很常不在」。

陳女：「想到就約一下？吃個飯出去一下這樣？」周女：「就是2、3個月，3、4個月想到一次」、陳女：「嗯，因為其它個月都有別的可以選擇啊，那你記得多久之前發生第一次嗎？」周女：「我不太記得，真的好久了」。

法官認， 周女與劉男不當交往行為，已構成不法侵害原告基於配偶身分法益之侵權行為，情節確屬重大，日前判決，周女侵權行為賠償金額應以20萬元為適當。可上訴。