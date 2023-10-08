教育部推行「0-6歲國家一起養」政策，上個月釋出宣傳廣告片，內容為一名2寶爸帶妻兒返家探親，強調獲得國家補助，有錢訂購公仔請媽媽代收，結果媽媽把貨款拿來買育兒用品，影片情節引發爭議，逾4000名網友按倒讚，教育部今（8）日下架影片並發文致歉。

影片內容講述一名2寶爸拿錢給媽媽拜託幫忙代收公仔包裹，媽媽先是質疑兒子都當爸了還玩那些「尪仔」，接著擅自決定把公仔錢拿去買「更有用的東西」，改買嬰幼兒的玩具和圖書，劇情台詞設計上引起網友不滿，認為有歧視之意。

「0-6歲國家一起養」影片遭炎上，許多網友紛紛按倒讚、留言批評，教育部一開始先是刪除留言，試圖減低網路輿論攻擊，然而卻湧入更多網友留言砲轟，今日下午只好悄悄下架影片，但原本影片已被備份流傳。

教育部國教署下午也發文致歉，稱「有關本部國教署「0-6歲國家一起養」家庭育兒更輕鬆廣告，因腳本規劃造成有不尊重動漫、模型等多元休閒文化之疑慮，本部深表歉意。本部將下架廣告，未來規劃相關廣告亦會審慎檢視，感謝各界給予之監督與意見。」