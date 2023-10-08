新北市強力取締改裝噪音車，蘆洲警分局今（8）日凌晨針對民眾檢舉的噪音車行駛路段設立攔檢點，查獲1名22歲張姓男子騎乘的機車有多處改裝，現場開單告發，共可處5100元至1萬5000元罰鍰，而張男針對告發提出異議，警方依程序告知其循申訴管道提出申請。

警方表示，針對民眾反映，在五股區疏洪北路與成州八路口常有改裝噪音車行駛，嚴重影響安寧，蘆洲警方今日凌晨特於該路段設立攔檢點取締。過程中查獲1名22歲張姓男子，他騎乘的機車有後照鏡損壞不予修復、加裝強化車台、拆除中心蓋等多項違規改裝，另加裝直吸式節流閥引擎，違反相關堆定，遭警方當場開單告發。

不過張男對於警方的取締提出異議，且不配合檢視車體，警方依程序告知申訴須循相關管道提出申請，另張男於現場持手機錄影，警方表示為保障民眾權益，民眾可於公開場所接受一般臨檢勤務時拍攝，但依法務部解釋，民眾拍攝時不得針對警員臉部特寫，確保雙方權益。