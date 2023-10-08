巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」對以色列發動突襲，前大使介文汲指出，以色列「摩薩德」是世界三大情報機構，怎麼完全不知道？以色列部隊如果要進入加薩走廊，就會變成慘烈的城鎮戰！

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）於7日黎明起，對以色列發動突襲，從迦薩走廊向以色列中南部發射逾5000枚火箭，數十名武裝分子進入以色列邊境城市，令正在過猶太教「妥拉節」（Simchat Torah）的以色列措手不及，至今造成至少約百人死亡，800多人受傷，約50名以色列士兵遭俘虜。

對此，前大使介文汲今（8）日在《新聞大白話》分析，這次非常危險，加薩走廊是巴勒斯坦人被壓擠到一塊非常小的地方，它們現在有兩塊地方，一個是加薩走廊，一個是約旦河西岸。加薩走廊只比台北市大一點點，365平方公里，住了250萬人，都是巴勒斯坦人。

巴勒斯坦解放組織分為兩派，一派是掌權的，另一派就是這次發動攻擊的哈瑪斯，哈瑪斯的基地就在加薩走廊。

這次讓以色列措手不及的是哈瑪斯通過以色列鐵絲網邊界衝進來，在以色列境內城鎮發動攻擊，還有軍營被攻破，這讓以色列非常震驚。

介文汲指出，以色列「摩薩德」是世界三大情報機構，第一是美國CIA，第二是俄羅斯，第三就是以色列「摩薩德」，怎麼完全不知道？目前以色列部隊如果要進入加薩走廊，就會變成慘烈的城鎮戰！