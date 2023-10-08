號稱「全台最有錢YouTuber」超哥與友人創辦的「超派炸雞」，其新竹巨城店近日遭YouTuber「Toyz」劉偉健拍下疑似在水溝偷倒廢油，畫面曝光後引發熱議。今（8）日超哥先於14時許PO文批Toyz是雜碎，後續也提及兩人間的恩怨，直到15時50分新竹巨城店說明是「清洗油鍋泡泡水」後，超派炸雞也終於為「造成社會大眾觀感之不佳」道歉，超哥也於16時58分在臉專貼出聲明。

針對疑似偷倒廢油，新竹巨城店表示，當時是店員下班時把清洗油鍋泡泡水倒入水溝，因此在水溝上留下了殘渣，但他們也有進行後續清潔與清洗，「造成觀感不佳，非常抱歉，很抱歉哪怕只是倒入泡泡水，這就是不對的行為」；超哥則是貼出品牌總部道歉聲明，「對於這兩天，超派炸雞品牌加盟-新竹巨城店之經營行為，造成社會大眾觀感之不佳，總部對於此次事件先行致歉！」

超派炸雞新竹巨城店被質疑偷倒廢油，水溝蓋上滿是油渣跟炸物碎屑。（翻攝自Toyz YouTube）

聲明書強調，一、廢棄油都會經過相關商家進行回收，回收過程有相應之費用返還，「所以經營之商家不可能把廢油倒入水溝，而不進行回收之動作」；二、所有店家皆有安裝符合法規截油槽設備；三、超派炸雞相關門店每日關店後，廚具及店面清潔都有粉料殘餘，又因新竹巨城店租賃店面屋齡老舊、水管太細而造成淹水回流，因此才有相關畫面。

聲明書指出，「總部對此事件教育督導不確實我們深刻反省，即刻對該店重點督導及相對應懲處，此事件所造成之反面觀感，超派炸雞總部致上最誠摯的歉意並讓該店立刻與房東協調改善，加強排水工程」。

對此，許多網友紛紛回應，「這一戰，拖椅子完勝，超派」、「倒此一油，超派～」、「能不能多發幾篇，蠻好笑的」、「早第一篇發這個不就好了，講一堆X話有夠可憐」、「其他乖乖認錯就好，不用說其他的，還不會被討厭，超派」。