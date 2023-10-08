大陸經濟奇蹟真的已經畫下句點？隨著美中矛盾愈演愈烈，「大陸經濟巔峰已過」之類的論調不斷傳出。但韓媒近日的報導直接打臉這種說法，指出大陸經濟規模已達美國的73%，而GDP（國內生產毛額）相當於美國10%以上的國家當中，除了大陸，沒有一個國家經濟增速超過2%。

據韓媒《Fnnews》分析報導，即使大陸經濟維持4%至5%的年成長率，也足以在2年內新增一個南韓規模的GDP。如果要把4%至5%的成長速度稱為「經濟成長結束」，那又該如何來評價美國、南韓與日本等國1%至2%的經濟成長？

報導中指出，全球智慧手機、半導體、電動汽車與奢侈品等產品的最大市場仍是大陸，而全球500大企業幾乎都在大陸開展業務的情況下，南韓有必要慎重對待對華「脫鉤」的聲浪。

報導中直言，大陸消費者更青睞「中國製造」，因為國貨的性價比更高，性價比沒有優勢的南韓產品已經無法出現在大陸消費者的購物清單上。面對大陸人均GDP將超過1.3萬美元，報導中呼籲南韓需要拓展大陸消費市場，採取「挺進中國」戰略，並警告，如果不能準確看待大陸，一定會犯下大錯。