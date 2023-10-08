今年國慶晚會首度移師台南舉行，國民黨台南市議員蔡育輝、王家貞、蔡宗豪、林燕祝、李中岑等5人，今天下準備2000支小國旗前往空軍台南基地的國慶晚會現場發送給民眾。（洪榮志攝）

今年國慶晚會首度移師台南舉行，國民黨台南市議員蔡育輝、王家貞、蔡宗豪、林燕祝、李中岑等5人，今天下準備2000支小國旗前往空軍台南基地的國慶晚會現場發送給民眾。（洪榮志攝）

今年國慶晚會首度移師台南舉行，國民黨台南市議員蔡育輝等5人，不滿晚會沒有國旗，今天下午自行準備2000支小國旗前往會場發送，吸引不少前來參觀的民眾索取，也讓國慶晚會上出現「小旗海」。

「中華民國生日快樂！」國民黨籍市議員蔡育輝、王家貞、蔡宗豪、林燕祝、李中岑等人，今天下午5點多搬來2000支小國旗，前往空軍台南基地的國慶晚會現場發送時，原本預期可能會受到阻礙，但主辦單位不僅同意他們發放國旗，更派人引導他們快速通關。

蔡育輝等人通關後，直接走到人群中，將國旗發給大家。不少年輕男女及攜家帶眷的夫婦，更主動向他們索取小國旗。20多歲的羅小姐拿著國旗說，國慶晚會沒有國旗好像少了點氣氛；30多歲的蔡先生則認為，國旗一事不需要太過政治操作。

「哪有國慶不發送國旗的道理？」蔡育輝強調，中華民國在台灣是團結各政黨的理念，執政的民進黨既然主張中華民國是主權獨立國家，更該大肆宣揚中華民國，在國慶晚會廣發國旗才對，不該讓人有改變現狀、主張台獨的感覺。國民黨前往國慶晚會發送國旗，就是希望在場的重要貴賓及民眾都能認同中華民國國慶。