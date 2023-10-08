韓孝周她憶起剛開始演戲時因為自信心不足相當受挫。（摘自官方臉書）

36歲韓國女星韓孝周近日因Disney＋韓劇《MOVING異能》再登事業高峰，近期前往釜山影展宣傳Netflix新片《信徒2》，7日受邀出席特別座談會「Actor's House」，她憶起剛開始演戲時相當受挫，「當時我非常沒有自信，害怕站在鏡頭前，第1部作品是帶著鏡頭恐懼症在演戲的，真的非常害怕，好像還因此得了憂鬱症」。

從小到大未離開過家鄉清州，韓孝周說「高中時突然很想演戲，每週都會坐火車、地鐵到汝矣島的演技學院學了1年左右，可以完成當時的夢想，現在想想還是覺得很神奇」，出道時每次拍戲都在哭，「雖然不想承認，但我真的演不了，不過因為做不好，所以就更想要把戲演好，比起輕鬆的作品，我更喜歡艱難的角色，雖然辛苦，但在完成的時候，會感到更大的喜悅」。

韓孝周接著提到「我的夢想是成為所有體材都能駕馭的演員，所以不斷地挑戰，很幸運的是遇到了很多樣的角色，我一直認為這種慾望是作為一名演員最大的動力，不過在我身上好像成為一名優秀演員的慾望漸漸消失了」，現在的她，只想成為一個更有人情味的演員，「觀眾在我哭的時候一起哭，笑的時候一起笑」。

談及在《異能》中飾演一名育有高三兒子的超能力母親，她說自己當初收到邀約，本來覺得自己太年輕不適合，但最後還是決定挑戰看看，「但對於每部作品的評價我都還是很害怕，《異能》上線前我緊張到睡不著，還全身痠痛，不知道會這麼嚴重，很開心可以收穫這麼多好評，感覺自己快要哭了，我非常感激」。

先前該劇最後3集在戲院舉辦首映，韓孝周也邀請媽媽前來觀賞，坐自己身邊，「因為我沒有當過媽媽，其實苦惱了一段時間，想說如果能演出我媽媽的樣子就好了」，母親看完後，也暖心鼓勵她「做得很好」，讓韓孝周感動不已。