2024高雄市左楠區立委選舉，因潛艦國造案外案，與國民黨立委馬文君互控的郭璽，以台灣麻將最大黨黨主席身分宣布參選，民進黨則徵召高市議員李柏毅，國民黨提名高市議員李眉蓁參戰。針對郭璽的選情，前立委郭正亮認為，郭璽「沒有票」，他再多講幾次話，票就會越來越少。

郭正亮今(8日)在政論節目《新聞大白話》中表示，高雄第三選區左楠區，上次是因為郭新政參選，她專門打前立委黃昭順。劉世芳只贏了1萬5千票，郭新政拿了2萬4千票，所以這一區綠的不一定會贏，而且李柏毅沒有劉世芳那麼強，這一區誰會贏還很難講。

郭正亮接著指出，綠營認為，郭璽可能會害到李柏毅，這個邏輯蠻怪的。郭璽不是應該拿到藍的票嗎？他不是跟眷村比較熟？難道常上綠營節目、就拿到綠營的票，深綠淺綠有那麼笨嗎？郭正亮認為，郭璽沒有票，他再多講幾次話，票就會越來越少。

郭正亮認為，左楠這一區勝負難料，因為現在它沒有那麼藍，因為有很多外來移民。還有如果沒有郭新政，劉世芳上次也不會贏，黃昭順也蠻強的。

另外，郭正亮點出，台北市港湖區立委選舉，民進黨立委高嘉瑜就大氣一點，跟台灣基進吳欣岱說，不然就做一個排藍民調。高嘉瑜要做整合民調，吳欣岱拒絕，他認為、排藍民調，高嘉瑜還是會贏。