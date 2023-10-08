三上悠亞（中）與小龍女熱舞。（中央社）

三上悠亞擔任龍隊中職開球嘉賓。（中央社）

三上悠亞（右2）為龍隊開球，體驗「一日小龍女」。（中央社）

前日本人氣AV女優三上悠亞受中職味全龍隊邀請，8日蒞臨天母球場擔任開球嘉賓，並由劉基鴻、郭天信「翠屏中選」，搶下開球捕手及打者的工作，為龍隊開出漂亮好球。

味全龍在10月8日、9日推出動漫《咒術迴戰》聯名主題日，並跨海邀請三上悠亞擔任開球嘉賓，以及化身一日小龍女，站上應援舞台為球員加油吶喊，也引爆了預售票搶購熱潮，一共售出多達7000多張。

三上悠亞挽著龍隊吉祥物威弟的手臂亮麗出場，現場響起一陣歡呼，三上悠亞也揮著手向場邊觀眾致意，隨後走向投手丘距離本壘板一半的位置準備開球，由劉基鴻、郭天信分別擔任開球捕手及打者，兩人走進場中更是笑得合不攏嘴。

待現場主持人倒數完畢，三上悠亞將球投出，不過球砸在了右打打擊區，經過了一個彈跳後才進了劉基鴻的手套，就連三上悠亞也掩面感到不好意思，隨後3人偕同威弟在投手丘進行合照，並和龍隊全體球員圍圈喊聲，全場三上悠亞面帶笑容，展現超強親和力。