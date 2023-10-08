以色列建國以來，周遭國家幾次宣戰，其中與以色列鄰近的巴勒斯坦更是嚴重，1972年的奧運會在德國舉行，巴勒斯坦武裝組織襲擊了以色列代表團，以色列代表團成員全數身亡，對此以色列情報局展開報復行動，下達暗殺命令，兩國關係越發惡劣；7日凌晨巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas），從迦薩走廊向以國中南部發射逾5000枚火箭，讓以色列處於戰爭之中，美國男歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）原定要在當地舉行演唱會，如今行蹤曝光。

火星人布魯諾原先將於以色列舉行兩場演唱會，4日已經順利辦完一場6萬人的演唱會，原定7日還需要舉行一場演唱會，但因巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」於7日凌晨對以色列展開恐怖攻擊，主辦單位當機立斷宣布演唱會取消，並表示演唱會「所有門票都將會透過購買時使用的信用卡退款」。戰爭爆發後火星人布魯諾也迅速撤離，他和團隊成員在以色列機場航站排隊的畫面被放上網，7日下午2點他就和60名團隊成員離開以色列，飛往雅典，接著前往卡達繼續巡迴演出。而針對以色列的戰爭，火星人布魯諾並沒有發布任何觀點，這讓部分以色列網民感到不滿，希望他能藉由明星的力量讓世界看到以色列正在發生的事，也有部分人感到難過讓他經歷了戰爭。

以色列已有300名以色列人慘遭殺害和1600名百姓受傷，數字還在持續增加中，對此以色列駐台辦事處表示「我們會不計任何方式保護以色列百姓，抵抗殘暴的恐怖攻擊」鑑於這種情況，以色列將對加薩恐怖組織發動戰爭。